Президент Сирии Башар Асад назвал «идиотизмом» попытки Запада изолировать другие страны. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу «Соловьев Live».

По словам главы государства, доллар «начал терять свой вес и стоимость». Он считает, что попытки Запада изолировать другие страны приводят к их укреплению и ослаблению доллара,

«(Это. — Газета.Ru) работает на нас в долгосрочной перспективе. Это не плохо, это идиотизм. Пусть [страны Запада] продолжают в интересах всего мира, не только России и Сирии. Это принесет благо, может быть, даже и в среднесрочной перспективе», — сказал Асад.

Он также выразил мнение, что эти попытки будут продолжаться, «пока в результате Запад не обнаружит, что это он сам себя изолировал».

Кроме того, политик пошутил, что его будущая встреча с президентом России Владимиром Путиным будет посвящена теме их банковских счетов в США.

«Это очень серьезная проблема», — иронично сказал Асад.

По его словам, Запад «иногда ведет себя смешно».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что западные страны потерпели крах в попытках изолировать Россию, но их давление продолжится.

Ранее Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада.