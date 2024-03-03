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Асад пошутил после введенных санкций Зеленского

Асад пошутил, что у него «нервное расстройство» после санкций Зеленского

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад отметил, что у него появилось «нервное расстройство» после персональных санкций, введенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью для канала СоловьевLive.

«У меня нервное расстройство с тех пор», — пошутил он.

Асад отметил, что украинскому лидеру удалось его рассмешить своим решением.

«Он же комик. Это же было его профессией до президентства», — отметил Асад.

По словам Асада, Зеленский был «намного успешнее в том качестве».

До этого сообщалось, что планы о проведении в России встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Сирии Башара Асада неизвестны Анкаре. Некоторое время назад турецкая газета Aydınlık сообщила, что Эрдоган и Асад в ближайшее время могут провести переговоры в Москве при содействии российского президента Владимира Путина. По данным издания, окончательная дата мероприятия будет согласована в ходе визита президента РФ в Турцию.

Ранее Лавров рассказал, как продвигается работа над восстановлением Сирии.

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