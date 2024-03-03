Асад назвал очевидными предпочтения Сирии на президентских выборах в России

Президент Сирии Башар Асад назвал очевидными предпочтения его страны в выборах главы российского государства. Об этом политик заявил в интервью телеканалу «Соловьев Live».

«Для нас человек, который принял решение дать отпор террору в Сирии, разумеется, имеет значение. <...> Если спросите о предпочтительных кандидатурах [на выборах президента РФ], я думаю, ответ будет очевидным», — сказал Асад.

Военная операция России в Сирии против террористических группировок началась 30 сентября 2015 года. К концу 2017-го одна из крупнейших организаций террористов «Исламское государство» (организация запрещена в России) было разгромлено, а большая часть территории Сирии перешла под контроль правительства.

13 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ продолжает работу над вопросом восстановления Сирии при участии арабских стран. Также, по словам министра, дипломаты продолжают работать над нормализацией отношений между Сирией и Турцией, активную роль в этом, кроме России, играет Иран.

Ранее стало известно, что турецкий президент Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве при содействии российского лидера Владимира Путина.