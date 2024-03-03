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Володин: Запад должен прислушаться к словам Путина

Володин заявил, что Запад после послания Путина не должен наращивать напряжение

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Владимир Федоренко/РИА Новости

На Западе должны прислушаться к словам президента России Владимира Путина, которые им были сказаны в ходе послания Федеральному собранию. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает телеканал «Россия 1».

«Запад однозначно услышит и должен сделать выводы, что не нужно заниматься наращиванием напряжения. И та гонка, которую они пытаются развязать, ничего, кроме плохого, для них самих не принесет», — сообщил Володин.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», что страны Запада должны услышать адресованные им слова в послании президента РФ Владимира Путина.

При этом Шойгу говорил, что Россия готова встретить любого противника. Он пояснил, что РФ обладает всеми необходимыми средствами, чтобы дать отпор любому противнику, который захочет посягнуть на территорию России.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

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