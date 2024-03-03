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В Британии признали неготовность к конфронтации с Россией

Парламентарий Хили: Британия слишком слаба, чтобы противостоять России

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания не готова к конфронтации с Россией, поскольку «самой большой слабостью» страны является состояние вооруженных сил. Такую точку зрения высказал парламентарий Джон Хили, его цитирует Daily Express.

«Наша самая большая слабость – это состояние наших вооруженных сил и система, которая не приспособлена для сдерживания и, при необходимости, для противостояния в угрожающих нам в этом веке конфликтах», — cказал Хили.

Он также указал на немногочисленность вооруженных сил страны, и признал, что Британия не готова к возможной войне с Россией. Британский парламентарий подчеркнул, что оборона Великобритании начинается на Украине.

До этого издание Buissnes Insider писало, что в Вооруженных силах Великобритании начали готовить солдат к позиционным боям из-за продолжающегося конфликта на Украине.

«Британские военные снова уделяют внимание подготовке к позиционной войне после наблюдения за боем между Россией и Украиной», — сообщает издание.

Ранее в США заявили, что ВСУ практически не сопротивляются при движении армии России.

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