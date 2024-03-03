Шойгу заявил о необходимости услышать послание Путина Западом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», что страны Запада должны услышать адресованные им слова в послании президента РФ Владимира Путина.

«Это не просто сигналы, это такие посылы, которые в общем давно назрели. <…> Я думаю, что они (Запад. — «Газета.Ru») обязаны услышать», — пояснил Шойгу.

До этого Шойгу говорил, что Россия готова встретить любого противника. Он пояснил, что РФ обладает всеми необходимыми средствами, чтобы дать отпор любому противнику, который захочет посягнуть на территорию России.

В своем послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин назвал «бредом» заявления о так называемых планах Москвы напасть на страны Европы.

Кроме того, президент также назвал «вбросами» заявления о планах РФ по размещению ядерного оружия в космосе.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».