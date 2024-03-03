Лавров провел встречу с главой МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье обсудил ситуацию на Кавказе, в Черном море и Сирии. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас была возможность обсудить мирный процесс на Кавказе (речь идет о ситуации между Арменией и Азербайджаном. — «Газета.Ru»), также мы обсудили проводимые по различным каналам процессы, связанные с вопросами безопасности в Черном море», — сказал Фидан.

Также он отметил, что стороны обсудили тему Сирии и договорились уделить больше времени этой теме.

Накануне Лавров сообщил, что заявления Еревана об ошибочности взятого курса на сближение с Москвой может привести к пересмотру двусторонних отношений. Также Лавров заявил, что Российская Федерация ждет, чтобы Армения объявила окончательное решение по своему членству в ОДКБ.

Ранее в Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией.