Путин совершит серию региональных поездок

Президент Российской Федерации Владимир Путин на грядущей неделе продолжит серию региональных поездок, в частности. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Как рассказали в программе, глава государства на предстоящей неделе также пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Кроме того, по информации программы, российский лидер поздравит женщин с Международным женским днем.

2 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи, главной темой которого станет «Мир меняется, потому что меняюсь я».

Путин обратился к участникам фестиваля и отметил, что для молодежи нет границ.

Фестиваль продлится до 7 марта.

В феврале Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. На предприятии Путин ознакомился с процессом производства военной техники. Ему показали готовые к отправке в войска танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв».

Ранее в Турции заявили о переносе визита Путина в страну.