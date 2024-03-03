В Германии заявили об ущербе безопасности ФРГ из-за перехвата разговора военных

Депутат бундестага от правой партии «Альтернативы для Германии» (АдГ) Рюдигер Лукассен заявил, что перехваченный разговор немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту наносит огромный ущерб безопасности Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разговор показывает пугающее отсутствие дистанцирования от возможной опасности дальнейшей эскалации войны за Украину», — сказал Лукассен.

По словам депутата, эта ситуация также показывает провал службы военной контрразведки, поскольку она не смогла обеспечить защиту разговора с участием высокопоставленных военных и не обучила их обращению с конфиденциальной информацией.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта Министерство обороны Германии подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Авторы газеты Berliner Zeitung назвали разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост подлинным.

Ранее Министерство обороны ФРГ не стало комментировать информацию о разговоре высокопоставленных немецких военных.