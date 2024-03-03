Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Германия во главе с Олафом Шольцем движется к созданию Четвертого рейха. Так в беседе с РИА Новости он прокомментировал переговоры офицеров бундесвера, которые якобы обсуждали возможность атаки на Крымский мост.

По его словам, Германия под лидерством Шольца не просто «нарушает всевозможные международные законы, правила и установки», а движется к созданию «нового нацистского государства – Четвертого рейха», основанного на ненависти к России.

Рогов подчеркнул, что немцы должны осознать, какое будущее готовит им правительство Шольца и призвал «не допустить повторения исторической трагедии и позора для своего народа».

До этого шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель заявил, что немецкие офицеры втягивают Германию в войну против России разговорами о возможном ударе по Крымскому мосту.

Он предположил, что попавшие на запись офицеры будут уволены или наказаны по всей строгости. Кеппель также подверг критике немецких военных за легкомысленность в вопросе развязывания мировой войны. По его словам, Берлин вновь втягивает мир в масштабный конфликт.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.