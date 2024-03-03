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В Италии назвали линию ЕС на достижение Киевом военной победы неприемлемой

Экс-премьер Италии Конте назвал линию ЕС на военную победу Киева неприемлемой

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Cecilia Fabiano/Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционной партии «Движение «5 звезд» Джузеппе Конте заявил в интервью газете La Stampa, что линия Евросоюза, которая направлена на достижение Украиной военной победы, неприемлема.

«Очевидно, что для нас утверждение, что необходимо добиваться военной победы Украины, как говорится в резолюции ЕС, и передавать €5 млрд в год на вооружение Киева, — это совершенно неприемлемая линия», — заявил он.

По его словам, на выборах в Европарламент для его партии важно, чтобы было избрано достойное число ее членов, чтобы «представлять критическое и инновационное видение Европы».

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что угроза войны для Евросоюза «не неизбежна, но и не невозможна». Она призвала государства – члены ЕС «быть готовыми» к такому развитию событий. По ее словам, Европа должна стремиться разрабатывать и производить «следующее поколение боевых возможностей для победы в военных действиях».

Ранее Боррель заявил, что оборонная промышленность стран ЕС оказалась неготовой к конфликту между Украиной и Россией.

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