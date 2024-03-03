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В Каир прибыли делегации ХАМАС, Катара и США

Делегации ХАМАС, Катара и США прибыли в Каир на новый раунд переговоров

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Ronen Zvulun/Reuters

Делегации ХАМАС, Катара и США прибыли в Каир на новый раунд переговоров по деэскалации ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News.

«Делегации ХАМАС, Катара и США прибыли в Каир для нового раунда переговоров по деэскалации в секторе Газа», — сообщает телеканал.

До этого заместитель главы политбюро организации Муса Абу Марзук заявил, что в палестинском радикальном движении ХАМАС не видят непреодолимых разногласий с другими фракциями для создания единого правительства Палестины.

Двухдневные консультации с участием всех фракций Палестины прошли в Москве 29 февраля — 1 марта. Речь шла об образовании единого правительства, консенсуса.

По словам Марзука, в партиях есть различные мнение по этому поводу. В связи с эти было принято решение отложить вопрос, чтобы четко определить позицию и договориться со всеми фракциями о форме кабмина, и как этого можно достичь.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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