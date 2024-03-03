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В Совфеде отреагировали на попытки ВСУ атаковать Крым

Карасин: атаки ВСУ на Крым связаны с желанием Киева изменить ход боевых действий

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым связаны с желанием Киева развернуть ход военных действий. Такую точку зрения он высказал в беседе с «Лентой.ру».

«В попытках показать, что они на что-то способны, украинские неонацисты, видимо, решили сделать несносной жизнь для населения нашего Крыма и наших новых территорий. Это домысел, но он имеет под собой основания», — заявил Карасин.

По словам парламентария, очень важно, что системы противовоздушной обороны ВС РФ сбивают десятками украинские БПЛА. Он подчеркнул, что усилия ПВО будут и дальше активизироваться.

«А украинская хунта в очередной раз убедится, что это бессмысленная затея. Абсолютно бесперспективная задача, Зеленским и его командой перед своими вояками, опять обернется проигрышем», — сказал сенатор.

Ранее российский военный рассказал, как украинские БПЛА поражают мирные цели

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО уничтожили около 40 беспилотников над Крымом.

Ранее в Крыму предрекли Германии роль зачинщицы третьей мировой войны.

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