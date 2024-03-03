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В ФРГ оценили последствия публикации перехваченного разговора военных о Крымском мосте

Журналист Кеппель заявил, что офицеры бундесвера втягивают ФРГ в войну с Россией

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Немецкие офицеры втягивают Германию в войну против России разговорами о возможном ударе по Крымскому мосту, считает шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель. Такую точку зрения он высказал на своем YouTube-канале.

«Такими разговорами генералы ВВС втягивают Германию все глубже в войну», — сказал Кеппель.

Он предположил, что попавшие на запись офицеры будут уволены или наказаны по всей строгости. Кеппель также подверг критике немецких военных за легкомысленность в вопросе развязывания мировой войны. По его словам, Берлин вновь втягивает мир в масштабный конфликт.

«Похоже, вообще нет никакого осознания огромной опасности и угрозы, заключающейся в ситуации, в которой мы находимся», — считает журналист.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров офицеров бундесвера, которые якобы обсуждали возможность поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus и планы атак Крымского моста и складов боеприпасов.

Немецкая газета Bild, ссылаясь на источники в германской армии, сообщила, что запись разговора офицеров бундесвера насчет планов атаки на Крымский мост может быть подлинной.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.

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