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Стало известно, планируется ли визит Орбана в Россию

Сийярто: визита премьера Венгрии Орбана в РФ в повестке пока нет

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Virginia Mayo/AP

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье ответил на вопрос, планируется ли визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Российскую Федерацию. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас в повестке такого визита нет», — сказал Сийярто.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Российской Федерацией, так как сохранила плохие воспоминания о временах, когда у нее была общая граница с СССР.

23 февраля Орбан заявил, что РФ сохраняет военное превосходство над Украиной, оно и дальше останется на стороне России, но при этом у украинского конфликта нет военного решения, поэтому он должен быть урегулирован путем переговоров.

До этого Орбан сказал, что что поддержка Украины имеет огромную политическую цену для ЕС на фоне протестов фермеров.

Ранее стало известно, что Венгрия направит $18 млн на военную помощь Чаду, а не Украине.

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