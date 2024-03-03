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Сийярто планирует посетить форум «Атомэкспо» в Сочи

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о планах приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье заявил, что намерен посетить форум «Атомэкспо» в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Меня пригласили на «Атомэкспо», я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно», — поделился Сийярто.

Международный форум «Атомэкспо-2024» пройдет в Сочи 25-26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус в Парке науки и искусств «Сириус».

До этого Сийярто говорил, что Будапешт не допустит введения санкций против российской атомной энергетики, поскольку они навредили бы реализации проекта АЭС «Пакш-2», который входит в число венгерских национальных интересов.

Он отметил, что АЭС является большой международной инвестицией, которую не затрагивают никакие санкции, поскольку Евросоюз не принял ни одной из них против ядерной промышленности.

Ранее Сийярто опубликовал в соцсетях видео личной беседы с Лавровым.

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