В Техасе выразили опасение о возможном отделении штата от США

Техасская газета Dallas Morning News (DMN) предупредила граждан о большом числе кандидатов на выборные должности, выступающих за отделение штата от США.

Авторы материала выражают тревогу на фоне приближения в США «супервторника», когда во многих штатах будут определены делегаты для последующих выборов президента страны. Авторы статьи отметили, что некоторые кандидаты «заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости» и поддерживают выход штата из состава США.

«Вызывает тревогу количество кандидатов <…>, подписавших обязательство «Заберем Техас назад», — сказано в статье.

В материале отмечается, что это обязательство предполагает обещание кандидата на выборную должность ставить интересы Техаса выше общеамериканских, а также продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от США.

В конце февраля шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе.

До этого Верховный суд (ВС) США постановил убрать колючую проволоку вдоль южной границы Техаса, которую разместили власти штата.

В конце января губернатор Техаса Грег Эбботт заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США из-за ситуации с демонтажем заграждений вдоль границы с Мексикой.

Ранее Техас решил усилить границу с Мексикой в борьбе с мигрантами.