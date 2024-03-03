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Губернатор американского штата заявил, что пришло время вернуть Трампа

Губернатор Айдахо Литтл: пришло время избавиться от Байдена и вернуть Трампа

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Mike Segar/Reuters

Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл в день голосования на партийном собрании (кокусах) в регионе поддержал бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По мнению Литтла, властям США необходимо дать отпор «либеральным политикам» и сократить «вышедшие из-под контроля расходы».

«Пришло время избавиться от Джо Байдена и вернуть Дональда Трампа обратно в Белый дом», — отметил губернатор Айдахо.

До этого Associated Press сообщало, что бывший президент США Дональд Трамп получит 100% голосов делегатов от штата Миссури на предстоящий съезд Республиканской партии по итогам прошедших партийных собраний (кокусов) в регионе.

Опрос газеты The New York Times показал, что действующего президента США Джо Байдена поддерживают менее 20% американцев.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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