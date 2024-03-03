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В Крыму предрекли Германии роль зачинщицы Третьей мировой войны

Крымский эксперт Смирнов: ФРГ может стать виновницей Третьей мировой войны

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Michael Sohn/AP

ФРГ может стать виновницей Третьей мировой войны. Так глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера, передает РИА Новости.

«Германия может вновь стать виновником Третьей мировой войны», — сказал он.

Эксперт обратил внимание, что в ХХ веке Германия развязала Первую и Вторую мировые войны. Глава Крымской межнациональной миссии не исключил, что нынешний политический курс Берлина также способен привести мир к глобальному военному конфликту.

Смирнов подчеркнул, что разговор немецких высокопоставленных военных об ударах по России продемонстрировал, что верхушку бундесвера вновь охватили «безумные идеи о вседозволенности и мировом господстве».

Накануне в Кремле отреагировали на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.

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Утечка разговора военных ФРГ
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