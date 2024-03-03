Маск обвинил Байдена во лжи

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск утверждает, что слова главы США Джо Байдена о стремлении решить проблему нелегальной иммиграции — наглая ложь. Об этом он сообщил на своей странице в X (бывший Twitter).

Макс считает, что к миграционному кризису в США привели изданные администрацией Байдена указы. До тех пор, пока они не будут отменены, заявления Байдена о его желании борьбы с иммиграцией являются ложью, подчеркнул предприниматель.

До этого стало известно. что Байден рассматривает принятие мер по ужесточению миграционной политики, в соответствии с которыми будет сложнее просить политическое убежище в Соединенных Штатах.

Если администрация Байдена пойдет на такой шаг, то в США будет приостановлено действие гарантий, которые дают любому, кто окажется на американской земле, право просить убежища, а также начнет действовать политика двухпартийного законопроекта по безопасности границ.

В начале февраля бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания первым делом собирается закрыть границу страны и начать массовую депортацию нелегальных мигрантов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.