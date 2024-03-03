Премьер Италии раскрыла сложности в использовании активов РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратила внимание на наличие юридических и экономических сложностей при условии использования суверенных активов России для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Использовать суверенные фонды РФ, с точки зрения юридической и экономической представляет определенные сложности», — отметила она.

По ее словам, применение суверенных фондов «честно с философской точки зрения». Мелони сочла «хорошим решением» предложение ЕС об использовании процентов от замороженных фондов, оно, по ее мнению, достойно быть вынесенным на обсуждение «семерки».

Премьер-министр Италии также предложила использовать российские фонды «под гарантии кредитов».

В пятницу, 1 марта, стало известно, что Евросоюз разморозил деньги для Венгрии. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер заявил агентству Bloomberg, что Европейский союз разморозил около €2 миллиардов для Венгрии из своих фондов.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.