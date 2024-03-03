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Зеленский заявил о невозможности понять поведение партнеров Киева

Зеленский: поведение партнеров Киева невозможно понять

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять», а поведение союзников забыть не удастся. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

Он подчеркнул, что украинская сторона не просила ничего кроме защиты. Партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми в то время, когда погибают люди, добавил Зеленский. Президент отметил, что подобную ситуацию невозможно понять.

До этого  посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой из эвакуации. 

По его словам, когда город будет под защитой, то люди получат сигналы от военных, что можно вернуться домой. «Если мы будем мощно защищены, и я бы даже сказал: не если, а когда это произойдет, обязательно будут сигналы от меня и от наших военных», — добавил Зеленский.

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал с Зеленским десятилетнее соглашение по безопасности, которое включает в себя военную поддержку страны. Соглашение было подписано в Харькове. В публикации также говорится, что Вооруженным силам Украины необходимо улучшать сотрудничество с НАТО.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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