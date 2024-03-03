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Во Франции сочли, что запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО

Флориан Филиппо: перехваченный разговор военных ФРГ доказывает лживость НАТО

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Alexis Sciard/Global Look Press

Перехваченный разговор германских военных неприятен для ФРГ и НАТО, он доказывает лживость Североатлантического альянса. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X.

«Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО, поскольку она доказывает ужасную ложь НАТО», — отметил Филиппо.

По его словам, блок уже ведет войну «непосредственно с Россией». Он обратил внимание, что наблюдающееся «волнение» в ФРГ объясняется тем, что канцлер Германии Олаф знает, что его поймали с поличным.

Политик подчеркнул, что «Третья мировая - это не игра», и призвал заменить транши на Украину переговорами о мире.

Накануне стало известно, что ситуация вокруг записи разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с использованием ракет Taurus, будет быстро расследована. Он счел случившееся «очень серьезной проблемой».

Ранее в Кремле отреагировали на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту.

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Утечка разговора военных ФРГ
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