Перехваченный разговор германских военных неприятен для ФРГ и НАТО, он доказывает лживость Североатлантического альянса. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X.

«Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО, поскольку она доказывает ужасную ложь НАТО», — отметил Филиппо.

По его словам, блок уже ведет войну «непосредственно с Россией». Он обратил внимание, что наблюдающееся «волнение» в ФРГ объясняется тем, что канцлер Германии Олаф знает, что его поймали с поличным.

Политик подчеркнул, что «Третья мировая - это не игра», и призвал заменить транши на Украину переговорами о мире.

Накануне стало известно, что ситуация вокруг записи разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с использованием ракет Taurus, будет быстро расследована. Он счел случившееся «очень серьезной проблемой».

Ранее в Кремле отреагировали на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту.