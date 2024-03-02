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Более 80% опрошенных россиян заявили, что у Путина есть четкий план развития РФ

ВЦИОМ: 85% россиян считают, что у Путина есть четкий план развития страны

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Более 80% опрошенных граждан России, которые наблюдали за посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию, считают, что у главы государства есть четкий план развития страны на несколько лет вперед и он сможет его реализовать. Об этом свидетельствует исследование ВЦИОМ.

«Среди тех, кто следил за выступлением, 85% заявили, что у Путина есть четкий план действий. Каждый десятый посчитал (10%), что стратегии и плана действий нет. Большинство респондентов — 86% считает, что президент сможет реализовать этот план по развитию страны полностью или частично», — сказано в сообщении.

2 марта политолог Илья Гераскин сказал, что Путин делает Россию одной из центров молодежной политики многополярного мира.

В этот же день врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что реализация решений и инициатив Путина, озвученных в послании Федеральному Собранию, определит прорывное развитие России на десятилетия вперед.

До этого Путин назвал братство народов главной силой России.

Ранее сообщалось, что президента США Джо Байдена поддерживают менее 20% американцев.

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