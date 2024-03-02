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Вован и Лексус сообщили, что не причастны к публикации беседы военных ФРГ

Пранкеры Вован и Лексус заявили о непричастности к публикации беседы военных ФРГ

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Александр Полегенько/РИА Новости

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что они не причастны к публикации разговора высокопоставленных военные бундесвера. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет. Мы имеем отношение в плане, что его смотрели. Мы с этим ознакомились, он для нас интересен. Мы возьмем оттуда какую-то фактуру для наших дальнейших творческих идей», — сказал Столяров.

До этого пранкеры сообщили, что позвонят президенту США Джо Байдену. По словам Кузнецова, сейчас пранкеры заняты.

В декабре 2023-го Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время диалога он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

6 февраля Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения Акунину в виде ареста сроком на два месяца. Срок его ареста будет отсчитываться с момента задержания либо с момента передачи писателя российским правоохранителям в случае экстрадиции в РФ.

Ранее счета писателя Бориса Акунина и его жены заблокировали.

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