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Литва приняла решение конфисковать автомобили с российскими номерами

Таможня Литвы с 11 марта начнет конфисковать автомобили с российскими номерами

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию Литвы до 11 марта, иначе они будут конфискованы. Об этом сообщила пресс-служба литовской таможни.

«На территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в РФ. До 11 марта они должны либо зарегистрировать ТС в Литве, либо покинуть ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение составят машины, которые следуют в Калининградскую область и из нее транзитом.

Латвийские власти с 15 февраля начали конфисковывать автомобили с российскими номерами, не прошедшими перерегистрацию на латвийские.

Запрет на пребывание в Латвии автомобилей, зарегистрированных в России, был принят 2 ноября.

Ранее сообщалось, что в Крыму конфисковали Bentley американца.

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