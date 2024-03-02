Американский военный посоветовал Западу восстановить отношения с Россией

Западным государствам нужно восстановить отношения с РФ, а не обострять их до предела, чтобы избежать глобальной катастрофы. Такое мнение выразил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Даниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Президент России Владимир Путин уже давно говорит, что угроза на границах его государства – это красная линия. Но мы продолжаем делать все, чтобы мира не было. Как такое может быть?» — сказал Дэвис.

2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Турцию заявил, что Москва не получала никаких серьезных предложений о переговорах с Киевом после встречи в Стамбуле в 2022 году.

В этот же день экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор сказал, что взятие Россией Харькова и Одессы в рамках российского наступления уже запланировано Москвой, Украина потеряет указанные населенные пункты.

До этого стало известно, что Багдад готов выступить посредником на возможных переговорах между Россией и Украиной в том случае, если поступят просьбы от Москвы и Киева.

Ранее Джо Байден ответил на вопрос о возможности переговоров с Путиным по Украине.