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Шольц отреагировал на обсуждение немецкими офицерами ударов по Крымскому мосту

Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора офицеров ФРГ

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Liesa Johannssen/Reuters

Ситуация вокруг записи разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с использованием ракет Taurus, будет быстро расследована. Такое обещание дал канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого передает Die Zeit.

Случившееся Шольц назвал «очень серьезной проблемой». «По этой причине сейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже необходимо», — сказал канцлер.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта немецкое агентство DPA писало, что разговор высокопоставленных военных бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, расшифровка которого ранее попала в прессу, является подлинным.

Газета Berliner Zeitung назвала подлинным разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

Ранее в минобороны ФРГ не прокомментировали заявления о разговоре немецких военных.

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