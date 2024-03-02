МИД РФ: Россия встревожена из-за решения Израиля «зачистить Рафах»

Россия тревожится из-за намерений Израиля «зачистить Рафах». Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, передает агентство РИА Новости.

«Также звучат заявления о том, что сектор Газа должен быть буферной зоной для Израиля. И израильское руководство заявило, что речь идет не о создании палестинского государства, а об обеспечении безопасности еврейского государства. Это противоречит на 100% всем решениям ООН», — сообщил Лавров.

До этого Лавров заявил, что США ведут дело к тому, что палестинцы государства своего не получат, вместо этого Соединенные Штаты создадут «красивую картинку» без изменения статус-кво. Он отметил, что Вашингтон взял на себя функции «подпольной переговорной работы». По мнению министра, работа будет очередной фикцией.

22 декабря президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с главой Палестины Махмудом Аббасом поддержал палестинский народ в достижении его цели по созданию собственного независимого государства.

Ранее Путин объяснил цель демилитаризации Украины.