Во Франции заявили о наступлении переломного момента в конфликте на Украине

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя обсуждения об отправке на Украину европейских войск, заявил, что сейчас, возможно, наступает переломный момент в украинском кризисе. Его слова приводит газета Le Monde.

Дипломат подчеркнул, что Париж должен быть на правильной стороне истории, его поддержка Киеву должна быть постоянной, если власти хотят защитить французский народ.

Сежурне считает, что возможная победа России над Украиной приведет к колоссальным экономическим издержкам в странах Запада, им придется выделять не 2% ВВП на оборонную сферу, а значительно больше. По его словам, речь идет о том, чтобы одержать победу над РФ, не используя против нее военную силу.

«В этих рамках ничего не исключается. Это придает нашим обязательствам стратегическую двусмысленность, что позволяет продемонстрировать России нашу решимость предусмотреть другие действия на месте», — сказал министр.

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у РФ есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада, и противники должны не забывать об этом.

Глава государства также подчеркнул, что последствия для возможных интервентов в Россию будут намного трагичнее, нежели в прошлом.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в намерении разрешить конфликт на Украине военным путем.