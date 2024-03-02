В ХАМАС заявили, что не видят непреодолимых разногласий с другими фракциями

В палестинском радикальном движении ХАМАС не видят непреодолимых разногласий с другими фракциями для создания единого правительства Палестины. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы политбюро организации Муса Абу Марзук, комментируя итоги прошедшей межпалестинской встречи.

Двухдневные консультации с участием всех фракций Палестины прошли в Москве 29 февраля — 1 марта. По итогам стороны приняли совместное заявление.

Марзук уточнил, что речь шла об образовании единого правительства, консенсуса. При этом он отметил, что в партиях есть различные мнение по этому поводу. В связи с эти было принято решение отложить вопрос, чтобы четко определить позицию и договориться со всеми фракциями о форме кабмина, и как этого можно достичь.

«Они (разногласия) преодолимы, и мы надеемся, что сможем преодолеть все сложности. Проблема главная — во внешнем вмешательстве США и Израиля в палестинские дела и все недостижимые цели в наших переговорах именно из-за этого вмешательства», — рассказал представитель ХАМАС.

Он добавил, что новые переговоры между партиями могут состояться в ближайшее время, вероятно, снова в Москве.

В этом же интервью Марзук заявил, что ХАМАС готово освободить удерживаемых в секторе Газа заложников, в том числе граждан России, после прекращения огня в анклаве.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.