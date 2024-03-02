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В минобороны ФРГ опасаются, что многие переговоры могли быть перехвачены

Spiegel: МО Германии боится более масштабной утечки внутренних переговоров

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Markus Schreiber/AP

В министерстве обороны ФРГ опасаются более масштабной утечки данных после публикации главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян информации о переговорах немецких высокопоставленных военных об ударах по Крымскому мосту. Об этом сообщает газета Spiegel.

«В министерстве обороны (Германии. — Прим. ред.) встревожены этим случаем, так как могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры», — говорится в сообщении издания.

По данным газеты, на данном этапе стоит вопрос, были ли прослушаны другие переговоры высокопоставленных немецких офицеров.

До этого сообщалось, что в Германии заблокировали аккаунты в соцсети X (бывшая Twitter), которые распространяли аудиозаписи с обсуждением немецкими военными ударов по Крымскому мосту. При этом в Минобороны Германии сообщили газете Bild, что «по всей видимости (материалы. – Прим. ред.), были перехвачены». «Федеральное управление военной контрразведывательной службы (БАМАД) инициировало все необходимые меры», — отметили в ведомстве.

Накануне главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров офицеров бундесвера, которые якобы обсуждали возможность поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus и планы атак Крымского моста и складов боеприпасов.

Ранее в бундестаге призвали передать Украине ракеты Taurus.

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