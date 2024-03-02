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ХАМАС согласился на освобождение заложников только после прекращения огня в Газе

ХАМАС освободит российских и других заложников по прекращении огня в Газе

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Khaled Abdullah/Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово освободить удерживаемых в секторе Газа заложников, в том числе граждан России, после прекращения огня в анклаве. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы политбюро организации Муса Абу Марзук.

По его словам, пока конфликт продолжается, ХАМАС не сможет помочь «русским друзьям» передать информацию об удерживаемых лицах, «потому что это невозможно».

«Но когда будет прекращение огня, тогда мы сможем связаться и найти их», — сказал Марзук.

Израиль со свое стороны требует, чтобы ХАМАС сначала освободил пленных, которые находятся в секторе Газа. Представитель движения обвинил израильские власти в том, что они также не предоставляют списки заключенных палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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