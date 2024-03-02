В Анкаре заявили, что не знают о возможной встрече президентов Сирии и Турции в России

Планы о проведении в России встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Сирии Башара Асада не известны Анкаре. Об этом сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

Некоторое время назад турецкая газета Aydınlık сообщила, что Эрдоган и Асад в ближайшее время могут провести переговоры в Москве при содействии российского президента Владимира Путина. По данным издания, окончательная дата мероприятия будет согласована в ходе визита президента РФ в Турцию.

Собеседник РИА Новости при этом отметил, что в официальной Анкаре ничего не знают об этом.

26 февраля Путин позвонил Эрдогану, чтобы поздравить его с 70-летием. Во время беседы российский лидера отметил высокий авторитет главы Турции в стране и мире, а также обратил внимание на его роль в развитии дружественных отношений между Москвой и Анкарой.

Позже Эрдоган поделился подробностями разговора с российским коллегой. Он рассказал, что Путин пообещал ему сильно не затягивать с поездкой в Турцию.

Ранее в министерстве обороны РФ оценили сотрудничество с Турцией по ситуации в Сирии.