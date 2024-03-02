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В постпредстве РФ при ООН прокомментировали разговор немецких офицеров

Полянский назвал позором для Германии запись разговора немецких офицеров

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Global Look Press

Запись разговора офицеров бундесвера о возможности нападения на Крымский мост стала позором и потерей лица для Германии. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, ФРГ «открывает свои новые стороны: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую».

Как отметил зампостпреда, это уже не та Германия, с которой Российская Федерация заключала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы. Он добавил, что «аналогия с 1930-ми годами неизбежна».

Накануне главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров офицеров бундесвера, которые якобы обсуждали возможность поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus и планы атак Крымского моста и складов боеприпасов.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.

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