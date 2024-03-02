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В Германии заявили о безумии Шольца из-за беседы немецких военных

Бизнесмен из ФРГ Дотком: запись беседы немецких военных говорит о безумии Шольца

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Fabian Sommer/Global Look Press

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал в социальной сети Х (бывший Twitter) разговор офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, запись которого была обнародована в России.

По его словам, согласно аудиозаписи, военные ФРГ действительно планировали нападение на этот мост, стараясь остаться «незамеченными».

Как считает предприниматель, из-за канцлера Германии Олафа Шольца страна «рискует быть втянутой в войну» с Российской Федерацией. Дотком также назвал этого политика «психически больным» человеком.

Накануне главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров офицеров бундесвера, которые якобы обсуждали возможность поставки ВСУ ракет Taurus и планы атак Крымского моста и складов боеприпасов.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.

Ранее сенатор от Крыма назвал Шольца неблагодарным и необъективным человеком.

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