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Байден ответил на вопрос о возможности переговоров с Путиным по Украине

Байден отказался комментировать перспективы переговоров с Путиным по Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Джо Байден не стал комментировать возможность контактов с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и перспективы переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства спросил у американского лидера, не считает ли тот, что пришло время для переговоров о мире на Украине и контактов между ним и президентом РФ.

«С Путиным? По Украине?» — сказал в ответ Байден.

Президент Соединенных Штатов общался с журналистами накануне вечером в Белом доме.

В феврале Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

В декабре 2023 года президент РФ сказал, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее Путин рассказал, за что Россия воюет в зоне СВО.

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