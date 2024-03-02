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Сунак рассказал об угрозе британской демократии

Сунак: британская демократия стала целью экстремистов

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что экстремисты избрали своей целью демократическое устройство страны. С таким заявлением он выступил в ходе обращения к нации.

«Мы наблюдаем шокирующий рост дестабилизации со стороны экстремистов и криминала. То, что начиналось, как протесты на наших улицах, переросло в запугивание, угрозы и запланированные акты насилия», — заявил британский лидер.

По словам Сунака, нападениям и угрозам подвергаются еврейские дети и мусульманские женщины.

«Вы можете требовать защиты жизни мирных граждан, но вы не можете призывать к насильственному джихаду. Нет никакой причины, по которой вы могли бы оправдать поддержку запрещенных террористических группировок, таких как ХАМАС», — подчеркнул политик.

Заявив, что ситуация требует от правительства ужесточения политики по противодействию радикализации, Сунак объявил об увеличении поддержки соответствующей программы Prevent и полиции, а также расширении борьбы с экстремизмом в студенческой и эмигрантской среде.

До этого Сунак сообщил об угрозах депутатам из-за войны Израиля и ХАМАС.

Ранее в США сообщили о росте антисемитизма в стране.

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