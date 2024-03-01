МИД России потребовал объяснений от Германии

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова потребовала от Берлина объяснений по данному факту, которые Германия «обязана оперативно предоставить».

Представитель МИД подчеркнула, что попытки уйти от ответов на вопросы буду рассматриваться как признание вины.

До этого стало известно, что министерство обороны Германии не намерено комментировать информацию о появлении у журналистов аудиозаписи, предположительно, с беседой высокопоставленных немецких офицеров о планируемом ударе по Крымскому мосту.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись с разговором высокопоставленных офицеров Вооруженных сил ФРГ. По ее словам, на 40-минутной записи немецкие военнослужащие обсуждают планы по уничтожению Крымского моста.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.