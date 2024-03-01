Лавров дал оценку планам ФРГ по атаке на Крымский мост

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе дипломатического форума в Анталье заявил, что публикация разговора между высокопоставленными членами бундесвера об атаке на Крымский мост поразительна, однако РФ доподлинно известны планы НАТО на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что с одной стороны данная публикация поражает, а с другой — нет.

«Я уже упоминал в предыдущих ответах на вопросы о том, что мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются то под наемников, то иным способом под людей, которые не принадлежат вооруженным силам стран НАТО», — сказал Лавров.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что действующие власти Германии опираются на опыт Третьего рейха. В своем посте Захарова привела цитату командующего ВВС ФРГ Инго Герхартца, из которой следует, что сейчас ведется война, в которой значительно больше современных технологий, чем «в старом добром люфтваффе».

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст переговоров высокопоставленных членов бундесвера ФРГ, в ходе которых обсуждалась атака на Крымский мост. При этом она отметила, что принимавшие участие в обсуждении атаки на Крымский мост пришли к выводу, что для уничтожения сооружения понадобится от 10 до 20 ракет, поскольку объект напоминает взлетную полосу.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.