Отказ Германии поставить Киеву ракеты Taurus объяснили конфликтом с Францией

Отказ Германии поставить Украине ракеты Taurus не ограничивается нежеланием ввязываться в конфликт – истинная причина заключается в противостоянии с Францией за власть в Евросоюзе. Об этом политолог Данила Гуреев заявил в беседе с телеканалом «360».

Германия с самого начала стремилась отстраниться от снабжения Украины оружием, однако в конечном итоге ее вынудили присоединиться к поставкам, убежден Гуреев. По его мнению, Германия до последнего отказывалась направлять Украине танки Leopard, однако США настояли на этом.

«Аналогичный процесс связан с ракетами. Немцев буквально заставляют передать Taurus, Германия этого делать не хочет», – пояснил Гуреев, добавив, что в конечном итоге Шольца могут заставить пойти на этот шаг.

Однако в случае с ракетами германские политики действуют хитрее, считает политолог. По его мнению, они добились, чтобы в отправке оружия и наемников на Украину обвинили англичан и французов. Это важно, так как для ЕС отправка наемников в зону конфликта – это секретная информация. Поэтому Франция и Британия поспешили ее опровергнуть, объяснил эксперт.

«Задача Германии в этом контексте не в вопросах, связанных с Россией и Украиной. Это внутренний вопрос. Требовалось выставить в первую очередь Францию как государство, идущее не по правильному пути», – заявил Гуреев, объяснив это борьбой в свете предстоящих выборов в Европарламент.

По его мнению, ФРГ продолжит бороться за сохранение первенства в ЕС, поэтому следует ожидать новых витков негласного конфликта Германии и Франции.

Напомним, 26 февраля Шольц выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus. Позже он объяснил свое решение риском ударов по Москве и необходимостью отправить на Украину немецких солдат для обслуживания ракет. При этом СМИ пишут о попытках Британии «подтолкнуть» ФРГ к отправке ракет Киеву. Сегодня стало известно, что в ВВС бундесвера допустили передачу ВСУ ста ракет Taurus.

Финляндия ранее разрешила Украине наносить удары по России ее оружием.