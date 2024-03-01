Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ отреагировали на планы ФРГ по атаке Крымского моста

Захарова заявила, что руководство Германии опирается на опыт Третьего рейха

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что действующие власти Германии опираются на опыт Третьего рейха. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В своем посте Захарова привела цитату командующего ВВС ФРГ Инго Герхартца, из которой следует, что сейчас ведется война, в которой значительно больше современных технологий, чем «в старом добром люфтваффе».

«Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха», — написала Захарова.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст переговоров высокопоставленных членов бундесвера ФРГ, в ходе которых обсуждалась атака на Крымский мост. При этом она отметила, что принимавшие участие в обсуждении атаки на Крымский мост пришли к выводу, что для уничтожения сооружения понадобится от 10 до 20 ракет, поскольку объект напоминает взлетную полосу. По ее словам, данный разговор состоялся 19 февраля.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами