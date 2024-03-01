В МИД РФ отреагировали на планы ФРГ по атаке Крымского моста

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что действующие власти Германии опираются на опыт Третьего рейха. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В своем посте Захарова привела цитату командующего ВВС ФРГ Инго Герхартца, из которой следует, что сейчас ведется война, в которой значительно больше современных технологий, чем «в старом добром люфтваффе».

«Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха», — написала Захарова.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст переговоров высокопоставленных членов бундесвера ФРГ, в ходе которых обсуждалась атака на Крымский мост. При этом она отметила, что принимавшие участие в обсуждении атаки на Крымский мост пришли к выводу, что для уничтожения сооружения понадобится от 10 до 20 ракет, поскольку объект напоминает взлетную полосу. По ее словам, данный разговор состоялся 19 февраля.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.