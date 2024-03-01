В Совфеде прокомментировали обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что скандал с аудиозаписями переговоров немецких военных об ударе по Крымскому мосту опровергает слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о неучастии Германии в конфликте на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это прямое участие, куда уж прямее: «Мы сейчас ведем войну», — говорит один из записанных немцев… Берлин, что называется, по уши вовлечен в непосредственные военные действия и даже готовит планы нанесения ударов по российской инфраструктуре», — подчеркнул Косачев.

Он отметил, что, таким образом Россия будет иметь полное право «считать германское руководство прямым соучастником преступлений киевских нацистов».

Вице-спикер добавил, что Берлин обязан дать исчерпывающий ответ по аудиозаписям не только России, но и немецкому обществу.

До этого до этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предупредил канцлера Германии Олафа Шольца о последствиях за слова об ударах по Крымскому мосту. В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту.

Ранее в Кремле отреагировали на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту.