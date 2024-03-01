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Симоньян заявила, что британские специалисты помогали Украине готовить удары по России

Симоньян опубликовала расшифровку записи разговора представителей бундесвера

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Ukrinform TV/YouTube

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи разговора между представителями бундесвера. В ней подтверждается, что британские специалисты были на Украине и помогали в подготовке ударов ракетами Storm Shadow по России.

Говоря о возможных поставках немецких крылатых ракет Taurus на Украину, главнокомандующий Военно-воздушными силами Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц заявил: «Нам необходимо представлять, что они [представители ВСУ] могут использовать самолеты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow. Англичане были там и оснастили самолеты».

1 марта Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают возможные удары по Крымскому мосту. В записи говорится, что в Германии «интенсивно занимались вопросом» его уничтожения и пришли к выводу, что объект из-за своей величины «подобен взлетной полосе», поэтому для успешного удара по нему понадобится слишком много ракет.

На публикацию записи отреагировали в Госдуме.

Ранее Захарова прокомментировала запись с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ.

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