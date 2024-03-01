В Госдуме объяснили, как Путину удается отвечать на ожидания россиян

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало ответом на просьбы россиян, считает депутат Госдумы Владимир Васильев. Оправдать ожидания он сумел в том числе благодаря личному общению с жителями страны, заявил он телеканалу «360».

В послании президент представил социальную программу, которая направлена как на помощь людей в тылу, так и на защитников страны, отметил депутат.

«Это была еще и программа. Программа, которую президент, демонстрируя удивительную работоспособность и ответственность, перемещает по стране, встречаясь на трассах, в цехах, в лабораториях. Находясь за штурвалом самолета и за рулем КамАЗа. Он вник в ожидания людей», — уверен Васильев.

По его словам, в Госдуме за прошедшее время приняли 100 законов о поддержке участников спецоперации. Таких результатов, по мнению депутата, удается добиться за счет всеобщей консолидации.

«Практически все политические партии консолидировано принимают основные законы», — заключил парламентарий.

Напомним, накануне Путин обратился с очередным посланием Федеральному собранию, в котором, помимо прочего, объявил о запуске четырех новых нацпроектов – «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры». Подробнее о выступлении президента и новых мерах поддержки – в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее ответили, справится ли бюджет с реализацией новых программ.