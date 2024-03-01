Лавров проводит в Анталье переговоры с главой МИД Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Антальского дипломатического форума. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Встреча глав МИД России и Турции в Анталье», — написала дипломат.

Она разместила на канале фотографию глав внешнеполитических ведомств двух стран.

До этого Захарова опубликовала видео прибытия Сергея Лаврова в Анталию для участия в форуме.

Лавров будет находиться в Турции 1 и 2 марта. Накануне стало известно, что российский министр собирается обсудить с Фиданом Украину и Сирию, а также торговлю и энергетику.

В конце февраля глава МИД Турции и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили шаги по прекращению огня в секторе Газа.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.