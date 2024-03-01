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В Кремле назвали безответственным заявление Остина о войне НАТО и России

Песков назвал безответственным заявление шефа Пентагона о войне России и НАТО

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MGIMO360 TV/YouTube

Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о вероятности войны НАТО и России после проигрыша Украины подтверждают правильность и оправданность проведения РФ специальной военной операции. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это ведет к нагнетанию напряженности и демонстрирует мировоззрение НАТО, которая считает Украину своей территорией», — сказал он.

Песков назвал это решение «крайне безответственным».

Накануне Остин предупредил, что нельзя дать Украине проиграть — тогда Российская Федерация будет воевать с НАТО. Не зря страны Балтии уже боятся быть следующими, считает он. Поэтому, по его словам, Украине очень нужна новая американская помощь. В России слова Ллойда сочли «безумной» угрозой, предрекли НАТО «печальную» участь Украины и напомнили, что РФ является крупнейшей ядерной державой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Пентагона «не до конца» понимает, о чем говорит.

Рогов сравнил главу Пентагона с маньяком, одержимым войной.

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