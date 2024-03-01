Зеленский начал конкурсный отбор судей в Конституционный суд Украины

Президент Украины Владимир Зеленский запустил конкурсный отбор на должность судей в Конституционный суд (КС) страны на фоне вопросов к легитимности президента. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Согласно документу, предполагается учреждение комиссии, ответственной за отбор кандидатур. Уточняется, что в ее состав вошли пять человек из числа правоведов и преподавателей.

По украинскому законодательству из 18 судей КС президент страны должен назначить только шесть.

Накануне сообщалось, что Конституционный суд Украины не получал из администрации президента Владимира Зеленского обращения по поводу легитимности его статуса после скорого истечения срока президентских полномочий.

27 февраля украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд страны. Оно содержит два вопроса. Первый касается возможности проведения на Украине президентских выборов в условиях военного положения. Второй — о легитимности статуса Зеленского после 20 мая, когда формально истекает срок его полномочий.

Ранее в Госдуме допустили возможность госпереворота из-за отказа Зеленского от выборов.