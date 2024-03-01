Стало известно об изменениях в британской армии из-за Украины

В Вооруженных силах Великобритании начали готовить солдат к позиционным боям из-за продолжающегося конфликта на Украине. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на военных, которые обучают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Британии.

«Британские военные снова уделяют внимание подготовке к позиционной войне после наблюдения за боем между Россией и Украиной», — сообщает издание.

Издание подчеркивает, что армии других стран Североатлантического альянса также начали подготовку своих солдат к указанному виду боевых действий.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания и США исполняли роль наводчиков, снабжая Украину координатами целей, а британские спецслужбы руководили атаками по Черноморскому флоту России.

Ранее в Британии предрекли скорое поражение ВСУ из-за отсутствия боеприпасов.