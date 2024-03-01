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В минобороны Финляндии разрешили Украине бить по России финским оружием

Глава МО Финляндии Хакканен: Киев может бить финским оружием по России

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Shutterstock

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что у Украины есть право наносить удары по территории РФ оружием, которое ей предоставляет Финляндия. Слова главы минобороны приводит Politico.

«В случае необходимости Украина должна также нанести удары по военным объектам на российской стороне. Это вполне законная оборонительная битва, которую ведет Украина. Устав ООН позволяет атаковать военные объекты через сухопутные границы», — утверждает Хакканен.

До этого глава комитета парламента Финляндии по обороне Юкка Копра также допустил, что Украина может ударить финским оружием по территории РФ.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ответ на это заявление сообщил, что Россия ответит Финляндии, если ее власти не опровергнут ранее озвученное разрешение Киеву наносить удары по российской территории финским оружием.

Ранее президент Финляндии высказался об отправке войск на Украину.

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